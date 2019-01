A cura della Redazione

Un vero e proprio arsenale nascosto in una officina artigianale dove si lavorava materiale ferroso e metallico. La scoperta è stata fatta dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Torre Annunziata, guidati dal colonnello Agostino Tortora. L’armeria clandestina è stata individuata a Rovigliano. Arrestato un uomo, oplontino, che aveva la disponibilità della struttura. Il soggetto era già noto alle forze dell'ordine per illecita detenzione di armi, traffico di sostanze stupefacenti, rapina e associazione per delinquere.

Sottoposti a sequestro sette pistole revolver, un fucile, un silenziatore e oltre 600 munizioni di vario calibro. Tra le armi rinvenute, un fucile utilizzato dalle truppe d’assalto israeliane, due pistole Smith&Wesson 357 magnum e due Colt 44.

Le armi erano state abilmente nascoste in una bombola metallica del gas, che era stata poi saldata e successivamente riverniciata.

Il responsabile è stato tratto in arresto e trasferito, come disposto dal pubblico ministero della Procura di Torre Annunziata, presso la casa circondariale di Poggioreale.

