A cura della Redazione

Divieto di dimora per un 48enne di Torre Annunziata, che svolgeva l'attività di parcheggiatore abusivo nella città oplontina. L'uomo, B. F., è stato raggiunto dal provvedimento emesso dal Gip del Tribunale torrese su richiesta della Procura, ed eseguito dai poliziotti del locale Commissariato, guidato dal primo dirigente Claudio De Salvo.

Al 48enne viene contestata la tentata estorsione, ossia l'aver chiesto soldi agli automobilisti per far sostare le vetture. I fatti sono riferiti alla scorsa stagione estiva, nel corso della quale l'uomo è stato sorpreso a "lavorare" sul litorale di via Marconi, zona stabilimenti balneari. Preziosa è stata la collaborazione dei cittadini vessati e gli interventi dell’Ufficio controllo del territorio del Commissariato, attivato anche grazie all’applicazione YOUPOL, che consente di segnalare in tempo reale - tramite spmartphone - eventuali illegalità.

L'uomo dovrà dunque allontanarsi da Torre Annunziata e non potrà farvi ritorno senza autorizzazione del Giudice, pena l’aggravamento della misura cautelare.

