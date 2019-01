A cura della Redazione

Era sfuggito all'arresto, rintracciato dai carabinieri. Finisce in carcere Michele Evacuo, 42enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell'ordine, destinatario di una ordinanza di custodia in carcere emessa dal Tribunale oplontino per spaccio di droga.

L'uomo, nel corso di un blitz dei carabinieri scattato a fine 2018, era scappato saltando giù dal secondo piano della sua abitazione e facendo poi perdere le tracce. Stavolta i militari dell’Arma della Compagnia torrese lo hanno individuato nell’appartamento della sorella, bloccandogli ogni possibilità di fuga.

Il 42enne è stato così tradotto alla Casa circondariale di Poggioreale.

