Controlli dei carabinieri a Torre Annunziata, Trecase e Boscotrecase. Impegnato anche il nucleo cinofilo di Sarno.

Due le persone arrestate. In totale sono state effettuate 11 perquisizioni domiciliari, identificate 71 persone, controllati 32 veicoli.

Nella città oplontina, in manette finisce una coppia di pusher. Andrea Evacuo, 39enne, già agli arresti domiciliari per reati di droga, e la moglie R. F. , 36 anni, sono ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo va in carcere a Poggioreale, la donna ai domiciliari. I militari li hanno sorpresi nella loro abitazione a cedere due dosi di cocaina ad altrettanti assuntori. Le conseguenti perquisizioni, personali e domiciliare, hanno portato al rinvenimento e sequestro di circa 25 grammi di cocaina, di un bilancino di precisione e di 2.420 euro in denaro contante ritenuti provento dell’attività illecita.

Denunciato, invece, in stato di libertà un 27enne di Boscotrecase per ricettazione. È stato trovato in possesso di due vetture rubate che deteneva nel suo garage: una lussuosa sportiva italiana compendio di furto perpetrato a Pompei e una Jeep rubata a Scafati. Trovate e sequestrate nel garage anche una serie di targhe estere.

Una seconda denuncia per ricettazione riguarda un 37enne di Torre Annunziata, in possesso di una utilitaria rubata a Salerno e di diverse parti meccaniche di altre autovetture.

Denunciato per porto abusivo di arma bianca un 27enne di Torre Annunziata trovato in possesso, durante un controllo su strada, di un coltello di genere proibito.

Segnalati al Prefetto in qualità di assuntori di stupefacente sette soggetti trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, hashish e marijuana detenute per uso personale.