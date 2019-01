A cura della Redazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco questa notte hanno tratto in arresto un 19enne del vico d'Orlando, già noto alle forze dell'ordine e in atto sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria perché giudicabile per estorsione in ambito familiare.

Intorno a mezzanotte, in zona Bottazzi, per motivi ancora poco chiari, stava litigando con una persona in via d’identificazione ma poi ha finito per picchiare seriamente un 21enne intervenuto per cercare di sedare gli animi (la vittima ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni).

Subito dopo il 19enne ha fatto rientro a casa dove ha aggredito anche la madre 43enne, procurandole traumi guaribili in 5 giorni, e danneggiando infissi e arredi. La donna a quel punto ha chiamato i Carabinieri e lui è sceso in strada. Sotto casa c’era il 21enne precedentemente picchiato, insieme al fratello di 18 anni: erano andati fin li “a ragionare sul fatto”…

Con gli animi riscaldati dai fatti successi poco prima, hanno finito per litigare di nuovo, una rissa a tre che è stata bloccata dall’arrivo dei militari ai quali il 21enne ha comunque opposto resistenza durante la fase dell'arresto.

Infine, il giovane è ritenuto responsabile del possesso di 50 grammi di hashish che verosimilmente gli erano caduti in casa durante la lite con i familiari, e che sono stati rinvenuti e sequestrati nel corso della perquisizione domiciliare conseguente all’arresto.

Ora attende il rito direttissimo.