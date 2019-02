A cura della Redazione

Incidente stradale in via Roma a Torre Annunziata nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 febbraio. Una moto di grossa cilindrata si è scontrata frontalmente con un'auto che proveniva in direzione opposta.

Ad avere la peggio il motociclista che sembra abbia riportato la frattura scomposta di una gamba. L'uomo è stato trasportato con urgenza da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Boscotrecase, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Traffico in tilt in tutta la zona, ritornato alla normalità dopo circa un'ora.