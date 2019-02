A cura della Redazione

Pistola in una officina a Torre Annunziata. I finanzieri del nucleo mobile della Compagnia oplontina hanno sequestrato l'arma, una Beretta calibro 9x21, che era stata occultata in una intercapedine ricavata in un muro esterno all'opificio.

Insieme alla pistola, sono state rinvenute anche 30 cartucce, un caricatore ed un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per confezionare la droga in dosi. Il tutto era avvolto in un involucro di cellophane.

Il responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi, ricettazione e detenzione di armi clandestine.

