A cura della Redazione

Fiat 500 in fiamme stanotte in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata, zona sud della città. L'auto è proprietà di una donna incensurata.

I vigili del fuoco sostengono che si sia trattato di un corto circuito. Sul caso indagano comqune i Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, che non escludono nessuna pista.

La donna ha denunciato il fatto riferendo di non aver subito minacce di nessun tipo.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook