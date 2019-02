A cura della Redazione

Una densa coltre di fumo nero sta invadendo il cielo dell'hinterland napoletano. Stando alle prime notizie, sarebbe divampato un incendio in una fabbrica (sembra di alluminio) a Casoria, in via Indipendenza, con il fumo e un odore acre che si sta espandendo anche nei pressi delle abitazioni.

Si teme un altro scempio ambientale nella Terra dei Fuochi. Il fumo è visibile a chilometri di distanza, anche a Napoli.

Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco.

(foto Facebook)