A cura della Redazione

Incidente questa mattina in via Iacono a Torre Annunziata, poco prima della sede del Comando Gruppo Carabinieri. La Polizia Locale è intervenuta a seguito del sinistro che ha coinvolto un corriere della società Tgroup. L'uomo ha parcheggiato il mezzo sul lato destro - direzione corso Umberto - a spina di pesce, a causa di un'avaria al motore. E' sceso dal veicolo ed ha aperto il cofano per provare a riparare il guasto.

A quel punto un'auto, una Fiat Panda rossa, che stava percorrendo la strada a "carreggiata ridotta" per via della "sosta forzata" del furgone, ha in pratica preso in pieno, con la portiera anteriore destra, lo spigolo del veicolo sul lato posteriore. Sebbene fosse stato inserito il freno a mano, il mezzo è stato spinto in avanti andando a schiacciare una gamba dello spedizioniere sotto le ruote anteriori. Il malcapitato è stato soccorso dall 118 e trasporatato all'ospedale di Boscotrecase.

Danneggiata seriamente anche la vettura, con la portiera anteriore lato passeggero completamente accartocciata e divelta dalla sua collocazione.

