A cura della Redazione

«Abbiamo sentito degli scricchiolii provenienti dalle pareti del palazzo e abbiamo dato subito l'allarme».

A parlare è un abitante delll'immobile di corso Vittorio Emanuele 25, adiacente ad un altro già sgomberato per pericolo di crollo. L'edificio si trova nell'area già interdetta al traffico veicolare e pedonale a causa di potenziali pericoli derivanti da crolli.

Ieri sera, venerdì 22 febbraio, intorno alle ore 20,00, la segnalazione di pericolo al Comune. Sul posto si portavano i carabinieri della Compagnia oplontina, al comando del magg. Simone Rinaldi, gli agenti della polizia municipale con il capitano Enrico Ambrosetti, il personale dell'Ufficio tecnico e una squadra di Vigili del fuoco. Dopo un primo sopralluogo, veniva deciso lo sgombero delle 4 famiglie occupanti l'edificio, per un totale di 15 persone. Data l'ora tarda, veniva preidsposto il loro trasferimento presso l'Hotel Grillo di piazza Imbriani.

Stamattina le quattro famiglie, sempreché non ci sia pericolo imminente di crollo, ritorneranno nella loro abitazioni per prelevare lo stretto necessario per trasferirsi definitivamente altrove.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook