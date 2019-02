A cura della Redazione

La Capitaneria di porto di Torre del Greco ha individuato un ordigno bellico in mare, in zona Quattro Venti, al confine tra Torre del Greco ed Ercolano.

Sul posto si sono portati gli artificieri per far brillare l'ordigno.

«A breve sentirete un rumore molto forte in quella zona - scrive Bonajuto -. Niente paura, la situazione è sotto controllo. Sto facendo informare tutte le scuole della zona per tranquillizzare bambini e ragazzi che potrebbero spaventarsi per un eventuale boato".