A cura della Redazione

Pauroso incidente stradale questa notte sul corso Umberto I a Torre Annunziata.

Una Fiat 500 L si è scontrata con un'auto in sosta ribaltandosi in strada. Per fortuna i due occupanti dell'autovettura sono usciti illesi dall'abitacolo senza neppure usufruire delle cure del personale dell'ambulanza del 118, che nel frattempo era giunta sul posto.

Intervenute anche due pattuglie di carabinieri e polizia per i rilievi del caso.