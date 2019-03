A cura della Redazione

Stamani avrà luogo la seconda udienza del processo sulla tragedia del crollo della palazzina di Rampa Nunziante.

Dopo la testimonianza del maresciallo Antonio Russo, comandante del nucleo Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Torre Annunziata, oggi si procederà con il controesame del teste da parte degli avvocati difensoril e con le audizioni del maresciallo Marino, dell’ex primo dirigente del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata, Gioia, e dell’ispettore di polizia Senatore. I tre giunsero tra i primi sul posto della tragedia, rendendosi immediatamente conto della gravità della situazione.

Da oggi si entrerà nel vivo del processo. In città c’è una grande attesa per conoscere la verità dei fatti e per rendere giustizia alle otto vittime innocenti di quel tragico 7 luglio 2017.