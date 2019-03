A cura della Redazione

Un vasto incendio si è sviluppato al confine tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, nei pressi della Novartis.

Un deposito di cosmetici è andato in fiamme. Nell’area adiacente si trovano anche un cantiere nautico e un fabbrica di estintori. Fortunatamente non ci sono feriti, tutto il personale è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l’intero capannone. Una nube di fumo nero si è levata in cielo, visibile anche a chilometri di distanza.

Sul posto i Vigili del Fuoco, la polizia urbana di Castellammare di Stabia e le forze dell’ordine. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio.