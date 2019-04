A cura della Redazione

I carabinieri del NOE di Napoli e della stazione di Boscoreale hanno sottoposto a controllo una ditta che produce strutture per capannoni industriali.

I militari hanno riscontrato che lo stabilimento era sprovvisto dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e che sul terreno antistante erano depositati rifiuti speciali. Si tratta di materiale metallico, imballaggi di plastica contenenti sostanze pericolose e di scarti edili.

Denunciati un 30enne di striano e un 43enne di Boscoreale, il primo amministratore unico della ditta, il secondo gestore di fatto.

Entrambi risponderanno di gestione illecita di rifiuti e di emissioni in atmosfera non autorizzate.

Il secondo è stato denunciato anche per aver costruito abusivamente serre e capannoni industriali su terreni ad uso agricolo e sottoposti a vincolo paesaggistico, nonché in località sismica.

