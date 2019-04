A cura della Redazione

Alle 5,30 circa di questa mattina un 19enne incensurato di Boscoreale stava transitando lungo via Verdi alla guida della sua Fiat “Panda” per raggiungere il posto di lavoro.

Per cause ancora in corso di accertamento, ha investito ad alta velocità un operatore ecologico di Terzigno che era a margine della carreggiata intento a svolgere il suo lavoro.

Il giovane si è fermato e ha provato a prestargli soccorso, ma la vittima è morta sul posto. Nel giro di qualche minuto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Terzigno chiamati dal 118, intervenuto sul luogo dell’incidente.

I militari hanno bloccato il 19enne e lo hanno accompagnato in ospedale a Boscotrecase, dove è stato sottoposto ad analisi risultando positivo alla cannabis. Il giovane è stato tratto in arresto per omicidio stradale ed è stato tradotto ai domiciliari, dove è a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La sua auto è stata sottoposta a sequestro.

I corpo della vittima, per disposizione del magistrato, sarà sottoposto a esame autoptico.