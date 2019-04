A cura della Redazione

Sequestrata discarica abusiva su area privata a Poggiomarina, in provincia di Napoli. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, hanno posto sotto sequestro, nel comune di Poggiomarino (NA), un'area privata di oltre quattro mila metri quadrati adibita a vera e propria discarica abusiva di un’ingente quantità di rifiuti, anche di natura speciale e pericolosa.

In particolare, a seguito della capillare attività informativa svolta sull’hinterland oplontino e vesuviano, nonché sulla base delle successive indagini attivate, i militari hanno appurato che, all'interno della vasta area, erano stoccati circa 500 metri cubi di amianto, asfalto, pneumatici, materiali edili di risulta, residui di vetroresina bruciata, scarti di lavorazione tessile ed industriale, materiali ferrosi ed isolanti.

I rifiuti, che venivano smaltiti abusivamente in spregio alle vigenti normative, non erano cautelati in alcun modo e risultavano parzialmente incendiati ed esposti agli agenti atmosferici, con conseguente grave rischio di dispersione, sia nel terreno sia nell’atmosfera, di sostanze la cui inalazione o ingestione può determinare l’insorgere di gravissime patologie. E ciò, soprattutto per l sua ubicazione in prossimità di campi coltivati e di alcune private abitazioni.