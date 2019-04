A cura della Redazione

Sequestro di prodotti ittici a Torre Annunziata. Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo oplontina - diretto dal comandante Vito Limanni -, con la preziosa collaborazione del personale sanitario della locale ASL Na 3 Sud, è intervenuto in diverse strade della città dove è stata riscontrata la presenza di banchetti abusivi per la vendita del pescato, esposto pertanto agli agenti atmosferici, agli insetti ed allo smog.

Sequestrati circa 70 chilogrammi di prodotti tra cui 25 di mitili, tutti privi della prevista documentazione di tracciabilità.

Accertata, inoltre, la totale assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo per la vendita del prodotto in questione e la violazione delle più elementari norme di carattere igienico-sanitaria.

Tutti i venditori abusivi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per vendita ambulante non autorizzata e per violazione delle norme di carattere igienico-sanitario.

Il prodotto ittico sequestrato è stato poi avviato a distruzione mediante ditta specializzata a seguito dell’autorizzazione della locale Procura della Repubblica.

“Raccomandiamo ai consumatori, per la salvaguardia della loro salute, di acquistare prodotti ittici esclusivamente da operatori del settore alimentare regolarmente autorizzati, gli unici titolati a vendere e somministrare prodotti ittici e sottoposti a continui controlli da parte dei servizi veterinari lungo tutta la filiera produttiva", ha dichiarato il comando ate Limanni.