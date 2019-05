A cura della Redazione

Un sorvegliato speciale ritenuto affiliato al clan dei Gallo-Limelli-Vangone, Salvatore Carfora, 39enne, di Boscotrecase, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Trecase per resistenza a pubblico ufficiale e violazione alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale.

Nonostante la patente gli fosse stata revocata era alla guida di una berlina presa a noleggio e all’ “alt” imposto dai militari ha accelerato, allontanandosi. E' stato inseguito per circa 3 chilometri, poi raggiunto e bloccato su via Morelli.

Tratto in arresto, ora è ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. L’auto è stata sequestrata.