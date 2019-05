A cura della Redazione

Incidente stradale a Torre Annunziata all'incrocio tra via Dogana e via Castello

Un motorino con due ragazzi a bordo proveniente da via Castello si è scontrato con un'auto che transitava in via Dogana e diretta verso Corso Vittorio Emanuele. L'impatto è stato inevitabile.

Sul posto sono giunte due ambulanza e una pattuglia di carabinieri Sembra che i due ragazzi abbiamo riportato ferite non gravi ma è stato necessario il loro trasporto in ospedale.