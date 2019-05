A cura della Redazione

Nel corso di servizi predisposti per reprimere fenomeni d’illegalità diffusa, i carabinieri della Stazione capoluogo, insieme a colleghi della sezione radiomobile, hanno tratto in arresto Antonio Esposito, 38 anni, del luogo, già noto alle Forze dell'ordine.

I carabinieri sono intervenuti su via Litoranea a Torre del Greco a seguito di una chiamata al 112 che segnalava una autovettura transitante ad alta velocità e hanno intercettato, inseguito, raggiunto e bloccato l’auto.

Nella circostanza Esposito si è disfatto di una pistola che è poi stata recuperata e sequestrata e che è risultata essere una scacciacani.

Durante l’arresto l'uomo ha opposto resistenza agli militari, arrivando a minacciare di morte e a mordere a un dito un carabiniere che ha riportato lievi lesioni. Successivamente l’uomo è stato sottoposto a test alcolemico risultando con un tasso di 1,56 g/l.

L’arrestato è stato portato davanti al giudice per il rito direttissimo. Il magistrato ha convalidato l’arresto e in attesa di processo che si celebrerà in data da definirsi gli ha applicato le misure cautelari dell’obbligo di firma e dell’obbligo di dimora con permanenza in casa dalle 21.00 alle 07.00.