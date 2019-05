A cura della Redazione

Terzigno: anziano svuota il ciarpame dalla cantina e lo fa bruciare. Carabinieri denunciano lui e il materiale esecutore del rogo

i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata

insieme a colleghi del Gruppo carabinieri Forestali di Napoli durante un servizio di prevenzione e contrasto allo sversamento illecito di rifiuti e a fenomeni connessi hanno denunciato in stato di libertà un 87enne di Terzigno già noto alle ffoo per reati contro il patrimonio e ai danni dell’ambiente, e un cittadino marocchino 53enne residente a Poggiomarino che, a vario titolo, si stavano sbarazzando mediante combustione di rifiuti urbani e speciali (mobili, plastiche varie, sedili di autovetture).

In sintesi, secondo quanto emerso finora, l’87enne aveva fatto svuotare la cantina di oggetti ormai inutili accatastati nel tempo e per disfarsene li stava facendo bruciare dal marocchino nel cortile.

Denunciato anche 52 anni, di Terzigno, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio che ha raccolto e depositato in modo incontrollato su un’area privata di sua proprietà rifiuti non pericolosi (parti di autovetture).