A cura della Redazione

Irruzione in casa del medico: rapina da 10mila euro, un'ora di terrore per la sua famiglia. È accaduto due notti fa a poche decine di metri da piazza Sant'Anna, a Boscotrecase.

La villetta di un medico in servizio al vicino ospedale è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori armati. Almeno due hanno fatto irruzione nella villa, entrambi pistola in pugno e, probabilmente, utilizzando uno jammer per disattivare eventuali allarmi e telefonini. Sempre pistole puntate verso il medico, la moglie e i tre figli minorenni, i banditi si sono fatti consegnare gioielli e denaro contante per 10mila euro, per poi darsi alla fuga nella notte.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, guidati dal maggiore Simone Rinaldi e dal tenente Luigi Cipriano. L'ipotesi più accredita è che possa trattarsi di una banda organizzata, forse composta da persone dell'est Europa, specializzata in furti e rapine in villa, che probabilmente aveva ben studiato il colpo prima di entrare in azione nel cuore della notte.

