I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno tratto in arresto in flagranza per la cessione di una stecca di hashish a un assuntore del luogo C. A., un 37enne di via Panoramica già noto alle Forze dell'ordine.

Nel corso di perquisizioni, personali e nel domicilio di C. A., sono stati sequestrati complessivamente 2,6 grammi di hashish, uno spinello e 46 pacchetti di sigarette di contrabbando.

Nell’ambito di altro contesto è stato denunciato in stato di libertà un 54enne di via Marittima già notoalla FF.OO., trovato in possesso di 170 pacchetti di “bionde” illegali.

L’arrestato è stato sottoposti ai domiciliari.