A cura della Redazione

I finanzieri appartenenti ai Gruppi di Nola e di Frattamaggiore hanno arrestato in flagranza di reato 4 contrabbandieri, sequestrando complessivamente oltre 6 quintali di sigarette.

In particolare, le Fiamme gialle nolane, durante un ordinario servizio di controllo economico del territorio nel comune di Pollena Trocchia (NA), hanno individuato un’autovettura sospetta che si dirigeva verso la zona periferica del Comune, per poi introdursi all’interno di un box auto interrato. Le operazioni di controllo effettuate sul mezzo ed all’interno del locale consentivano di sequestrare complessivamente 160 kg di t.l.e. privi del contrassegno di Stato, pronti per essere smistati per la vendita al minuto, da parte di 2 responsabili. Questi ultimi sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

Nell’altro intervento, eseguito dai finanziari del Gruppo di Frattamaggiore, gli operanti attenzionavano un soggetto gravato da precedenti specifici che, a bordo di un veicolo, si dirigeva verso Giugliano in Campania all’interno di un box nella disponibilità di un’altra persona, anch’essa gravata da numerosi precedenti penali. L’immediato intervento, eseguito sull’automezzo e nel locale, consentiva di rinvenire 450 kg di t.l.e di contrabbando, sottoposti a sequestro unitamente all’autovettura. Anche in questo caso i 2 responsabili sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.