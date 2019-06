A cura della Redazione

Asdrubale Salvatore Improta, un 23enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di Trecase mentre insieme a un 13enne incensurato era in un terreno su via Colonne.

Il minore era intento ad innaffiare 8 piante di cannabis, mentre Improta stava realizzando confezioni di marijuana, verosimilmente in vista della serata di venerdì.

I due ono stati bloccati e perquisiti. Il 23enne aveva addosso 3 bustine di marijuana; altre 47 erano nascoste nel terreno tra i vasi delle piante di cannabis.

Il tutto è stato sequestrato insieme a un bilancino di precisione e bustine di cellophane.

Terminate le formalità, Improta è stato arrestato per coltivazione e detenzione a fini di spaccio di stupefacente e tradotto in carcere; il minorenne è stato denunciato per gli stessi reati.