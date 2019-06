A cura della Redazione

Un cadavere è stato ritrovato questa sera in via Cristoforo Colombo a Boscoreale, in un noccioleto.

L'uomo, sopra i 30 anni, non ha documenti, né presenta segni di violenza sul corpo

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, agli ordini del maggiore Simone Rinaldi, stanno indagando sull'episodio.

Non si esclude alcuna pista, neanche quella di un omicidio.