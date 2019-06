A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata hanno arrestato Valentino Celoro, di 32 anni, con precedenti di polizia, responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Domenica, intorno alle 22.30, in via Parini, zona rione Provolera, i poliziotti dei Nibbio hanno visto l’uomo a bordo di una motocicletta che subito è scappato al sopraggiungere delle moto della Polizia. Poco prima stava parlando con un uomo seduto su di una panchina.

Ne è nato un inseguimento nel dedalo dei vicoletti del quartiere, tra numerose persone presenti. In via Eolo i poliziotti hanno perso le tracce del motociclista ma nelle fasi dell’inseguimento sono riusciti a vederlo in volto riconoscendo Celoro.

I poliziotti, a questo punto, hanno raggiunto l’appartamento abitato dal 32enne al Corso Vittorio Emanuele III. Uno degli agenti lo ha incrociato mentre saliva le scale dello stabile. Il giovane si dava nuovamente alla fuga, nel corso della quale si disfaceva di due involucri di droga, per poi essere fermato dopo una colluttazione.

Gli agenti hanno recuperato gli involucri di droga risultata essere cocaina, mentre indosso al 32enne è stata rinvenuta la somma di 25 euro.

Celoro è stato arrestato in attesa del giudizio direttissimo.