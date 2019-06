A cura della Redazione

Una attività di servizio svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e dal Gruppo della Guardia di Finanza di Lucca, ha condotto alla scoperta di una maxi frode nel settore della commercializzazione di prodotti hi-tech.

I militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per la complessiva somma di oltre 83,5 milioni di euro nei confronti di numerose persone e di sei società.

Stando alle indagini, l'organizzazione avrebbe avuto base in Campania, portando a compimento la mega evasione fiscale attraverso il sistema della "frode carosello", consistente nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti per mezzo miliardo di euro, intestate a società fittizie in capo a meri prestanome.

Sono quarantanove in tutto le persone indagate per reati tributari.