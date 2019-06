A cura della Redazione

Intonaco venuto giù da un palazzo di corso Umberto I, di fronte il Commissariato di Polizia.

Stamattina presto, quando la città non era ancora popolata da persone, un pezzo di intonaco si è staccato dalla parete di un edificio. Fortunatamente in quel momento non passava nessun pedone, anche se il rumore provocato dalla caduta del pietrame ha spaventato chi si trovava a passare nei paraggi.

Sul posto si sono portati gli operai di un'impresa edile che hanno provveduto a recintate l'area e a mettere in sicurezza il palazzo.

Purtroppo episodi del genere sono sempre più frequenti, soprattutto per gli immobili costruiti nella prima metà del secolo scorso, per i quali sarebbe necessaria una manutenzione costante nel tempo.