A cura della Redazione

Era andato in spiaggia con la moglie per fare un bagno e prendere un po' di sole sulla spiaggia libera di fronte al bar "Rosso e nero". Un uomo di 76 anni, F.N., è stat colto da malore, probabilmente un infartro, ed è morto sul colpo.

Sul posto giungevano una pattuglia di polizia e un'ambulanza del 118, ma per l'uomo non c'era nulla da fare. Sotto shock la moglie e sgomento per chi aveva assistito alla scena, con il corpo dell'uomo coperto da un telo bianco sotto l'ombrellone.

Circa quindici giorni fa un altro decesso sempre sulla litoranea, con un anziano di 82 anni morto annegato