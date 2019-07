A cura della Redazione

Si chiava Nunzio Gallo, 17 anni ancora da compiere. Residente a Bibbiena (Arezzo), studiava all'Isis Fermi ed era originario di Torre Annunziata. La notizia viene riportato dal sito Arezzo News.

Nunzio era appassionato di calcio. La sua vita si è interrotta tragicamente nella serata di martedì 9 luglio, poco prima delle 22, sulla regionale 70 del Casentino, tra Poppi e Bibbiena. Si presume fosse lui alla guida dello scooter Phantom Malaguti, 50 di cilindrata, che ha impattato semi-frontalmente con un'auto bianca, una Renault Clio.

Il 16enne è morto, in sella anche un coetaneo di Nunzio, portato in codice rosso alle Scotte di Siena in elicottero. Ferito seriamente, ma non in pericolo di vita. Entrambi i minorenni in sella avevano il casco. Feriti in maniera più lieve gli occupanti della Clio, anche in questo caso due ragazzi: un 21enne e un 20enne, finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Bibbiena, per traumi minori.