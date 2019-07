A cura della Redazione

Ancora un incidente e sempre nell’area portuale di Torre Annunziata.

Stanotte, intorno all’una, uno scooter con una coppia a bordo, mentre proseguiva lungo via Porto in direzione Villa Comunale, all’interno della galleria che dà su via Caracciolo, veniva urtato da un’auto in fase di sorpasso provocando la caduta di entrambi i passeggeri.

L’uomo rimaneva illeso, mentre la donna dall’apparente età di 35 anni, rimaneva a terra con una gamba ferita e dolori all’addome.

Su posto si portava un’ambulanza del 118 che provvedeva a trasportare la donna all’ospedale di Boscotrecase. Qui i medici, provvedevano a suturare la ferita e a sottoporla ad esami radiologici.

Quello di stanotte è il quarto incidente che si verifica nella zona negli ultimi quaranta giorni. Il 2 giugno un’auto con cinque giovani a bordo va a schiantarsi contro i paletti che delimitano la darsena dei pescatori, provocando gravi ferite al giovane alla guida dell’auto.

Il 5 giugno una Pegeout 208 esce di strada e sbatte violentemente contro un pilastro di un’arcata delle ferrovie. Anche in questo caso l’uomo al volante viene trasportato urgentemente al Cardarelli di Napoli.

Il 15 giugno una moto viene tamponata da un’auto e il centauro finisce in ospedale. Tre su quattro di questi incidenti sono accaduti a tarda notte. Sarebbe necessario, pertanto, adottare dispositivi che limitino la velocità su questo tratto di strada, diventato oltremodo pericoloso.