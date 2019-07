A cura della Redazione

I poliziotti del Commissariato di Torre Annunziata sono intervenuti in Via Arpaia, nella città oplontina, dove hanno arrestato Nicola Benemerenza, 50enne torrese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’abitazione dell’uomo sono stati trovati, occultati all’interno di un mobile del soggiorno, 1,700 chilogrammi di canapa indiana, suddivisa in 31 bustine.