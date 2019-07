A cura della Redazione

I finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla locale Procura della Repubblica oplontina, nei confronti di un professionista torrese, resosi responsabile di reati tributari, per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi al fisco.

All’esito delle operazioni, è stata sottoposta a sequestro una Ferrari, modello California cabrio 4000, rinvenuta nella disponibilità dell'uomo.

Il provvedimento costituisce l’esito di un’attività investigativa, diretta dalla Procura della Repubblica oplontina, scaturita da una verifica fiscale effettuata dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Torre Annunziata nei confronti di un commercialista, nell’ambito della quale sono stati rilevati redditi imponibili sottratti a tassazione per un importo di oltre mezzo milione di euro. In particolare, è emerso che il professionista in parola, per diverse annualità d’imposta, non avrebbe osservato l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, realizzando un’evasione fiscale che, per l’anno 2016, ha superato le soglie di punibilità previste dalla normativa penale in materia tributaria, aggirandosi intorno ai 100 mila euro.

Si è proceduto, pertanto, a sottoporre a sequestro la Ferrari, nella piena disponibilità del commercialista, di valore equivalente ai profitti illeciti, maturati dal mancato versamento all’Erario delle imposte sui redditi dovute, quale chiara manifestazione di una elevata capacità contributiva occultata al fisco.