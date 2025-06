A cura della Redazione

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato anche denunciato per cessione e introduzione nello Stato di monete falsificate.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con la collaborazione di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre stavano per procedere al controllo di un’abitazione in uso ad un uomo, hanno notato lanciare dalla finestra dell’appartamento in questione una shopper al cui interno sono stati rinvenuti 10 involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 1 kg.

Contestualmente, gli agenti hanno notato il soggetto in questione tentare di allontanarsi dall’immobile, ma è stato immediatamente raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato. Nell’appartamento, invece, i poliziotti hanno rinvenuto, ben occultati in un mobiletto metallico, circa 2.400 euro, suddivisi tra banconote e monete, altre 2 banconote da 50 euro, risultate poi essere false, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.