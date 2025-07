A cura della Redazione

Questa notte un tragico incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 27 anni di Ercolano. Il ragazzo, in sella ad uno scooter, ha perso la vita a seguito di un violento impatto contro alcune auto parcheggiate in corso Italia, a Ercolano.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter era guidato da un amico di 26 anni, che per ragioni ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo. Il giovane alla guida e il passeggero sono stati entrambi sbalzati a terra con grande violenza. Il 27enne, a causa delle gravi ferite riportate, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare, dove purtroppo è deceduto poco dopo l'arrivo.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente sono affidate ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco, che stanno cercando di chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi.

L'incidente ha suscitato grande commozione nella comunità di Ercolano, dove i due ragazzi erano conosciuti.