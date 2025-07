A cura della Redazione

Torre Annunziata - Castellammare di Stabia – Un intervento complesso, in mare aperto e in condizioni di scarsa visibilità, ha evitato una possibile tragedia. La motovedetta CP 542 della Guardia Costiera, diretta dal Comandante Andrea Pellegrino, ha salvato 12 persone a bordo di uno yacht in avaria a circa 8 miglia (16 km) dalla costa di Torre Annunziata.

L’operazione è stata condotta sotto il coordinamento del MRSC (Centro secondario di soccorso marittimo) presso la Direzione marittima di Napoli. Decisivo l’intervento tempestivo della sala operativa della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, attivata poco prima delle 19:30 di ieri, 25 luglio, tramite il numero di emergenza 1530.

Imbarcazione alla deriva senza carburante

Il segnale di allarme è partito da un’unità da diporto del tipo Mangusta 80, lunga circa 20 metri, con 12 persone a bordo. Il comandante dell’imbarcazione, accortosi dell’avaria ai motori e della totale mancanza di carburante, ha chiesto assistenza, anche perché il moto ondoso stava progressivamente riducendo la distanza dalla costa, aumentando il rischio di incidente.

La motovedetta CP 542 è giunta sul posto intorno alle 20:30, verificando immediatamente lo stato di salute delle persone a bordo. Fortunatamente, tutti risultavano in buone condizioni.

Quattro persone trasferite a bordo della motovedetta

Per ragioni di sicurezza e tranquillità psicologica, 4 persone hanno chiesto di essere trasbordate sulla motovedetta militare. L’operazione si è svolta in piena sicurezza, nonostante il buio ormai calato.

L’intervento si è concluso poco prima della mezzanotte, quando l’imbarcazione, trainata o assistita, è rientrata agli ormeggi nel porto di Castellammare di Stabia, dove sono sbarcati anche gli altri 8 passeggeri, scossi ma illesi. Nessuno ha avuto bisogno di cure mediche.

Un salvataggio tra i tanti della Guardia Costiera

Questo salvataggio rientra nella quotidiana attività della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, impegnata costantemente nella tutela della vita umana in mare, nella vigilanza della sicurezza della navigazione e nella protezione dell’ambiente marino.

Si ricorda che per ogni emergenza in mare è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito 1530, disponibile su tutto il territorio nazionale.