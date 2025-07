A cura della Redazione

Venerdì scorso a Torre Annunziata, due poliziotti del Commissariato, Salvatore Domenico e Pietro, si sono trasformati in veri e propri angeli in divisa.

Durante il servizio in via Roma, hanno notato una donna in preda al panico che li ha implorati di aiutarla: la sua bambina, di appena 18 giorni, aveva smesso di respirare.

I due agenti non hanno perso un secondo: si sono precipitati verso la piccola, le hanno praticato le manovre di disostruzione per liberarle le vie aeree e poi si sono diretti a tutta velocità verso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Grazie al loro intervento tempestivo, la neonata è stata affidata ai medici ed è ora fuori pericolo. Un gesto di coraggio e prontezza che, questa volta, ha davvero fatto la differenza.