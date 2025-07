A cura della Redazione

Dopo il blitz anticamorra di questa mattina, il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo plaude all'azione di Procura, DDA e Carabinieri.

"L’azione odierna della Procura della Repubblica di Napoli, della DDA e del Comando Carabinieri è la dimostrazione che lo Stato è presente e non arretra di un millimetro - ha detto il sindaco Cuccurullo -.

Condividendo le parole di don Paolino, parroco rettore della Basilica della Madonna della Neve - continua il sindaco -. C’è bisogno di un’alternativa strutturale per chi decide di restare nella nostra città. E per farcela bisogna essere uniti e lavorare in sinergia tra i diversi livelli di governo perché si dia speranza anche con azioni rapide di rigenerazione culturale, economica ed urbana.

La storia di Torre Annunziata - conclude Cuccurullo - è più lunga, più profonda, più importante delle tristi pagine di cronaca a cui siamo stati costretti negli ultimi decenni".