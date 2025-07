A cura della Redazione

Demolito a Torre del Greco un manufatto abusivo con struttura in ferro di 60 metri quadrati. Era adibito ad uso abitativo in via Boccea e insisteva all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio.

L’area sulla quale erano state realizzare le opere abusive è sottoposta a diversi vincoli: da quello paesaggistico a quello sismico. Inoltre ricade nella zona rossa, nella fascia Pedemontana e nel Parco Nazionale del Vesuvio.

Grazie anche all’incessante opera di sensibilizzazione posta in essere dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, la demolizione ha avuto luogo da parte dello stesso proprietario del manufatto abusivo.