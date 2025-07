A cura della Redazione

Si sono intensificati i controlli dei carabinieri, nelle aree della movida di Castellammare di Stabia.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto del lavoro sommerso e al rispetto delle normative igienico-sanitarie. In questo ambito, sono state riscontrate irregolarità in alcune attività commerciali di Castellammare di Stabia. Molte le sanzioni , in alcuni casi è stata disposta la chiusura dei locali per gravi carenze igienico-sanitarie, presenza di insetti, mancanza di tracciabilità degli alimenti e assenza delle certificazioni richieste per il personale.

Un ristorante è stato sanzionato anche per l'occupazione abusiva di suolo pubblico nella zona della Via Filosa.

Sono state inoltre effettuate numerose segnalazioni alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, con il sequestro di piccole quantità di hashish, marijuana e cocaina.

Non sono mancati i controlli alla sicurezza stradale. Tante le contravvenzioni al Codice della Strada, principalmente per eccesso di velocità, mancata revisione, guida senza assicurazione, uso improprio delle cinture di sicurezza