A cura della Redazione

Eseguiti ieri mattina gli sgomberi di quattro immobili occupati abusivamente in via Giardino a Torre Annunziata. Le operazioni sono state eseguite dagli agenti della Polizia municipale, al comando del tenente colonnello Giovanni Forgione, ed hanno riguardato abitazioni di proprietà del demanio, successivamente trasferite al Comune.

Gli sgomberi sono avvenuti senza particolari tensioni e i 4 nuclei familiari interessati, tre con minori ed una persona anziana, hanno lasciato volontariamente gli alloggi.

Le operazioni sono state eseguite su richiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata e si inquadrano nell’ottica del ripristino della legalità sul territorio, una delle priorità del procuratore Nunzio Fragliasso.

In tal senso si è espressa anche la vicesindaco oplontina Tania Sorrentino: “Gli sgomberi avvenuti questa mattina - afferma - sono l’ennesima dimostrazione dell’impegno in difesa della legalità sul territorio di questa Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Cuccurullo, sin dal primo giorno dell’insediamento, sta lavorando per ripristinare la legalità. Abbiamo avviato numerosi sgomberi di immobili occupati illegalmente, potenziato il corpo di Polizia Municipale e attivato il sistema di videosorveglianza. Anche sui beni confiscati stiamo procedendo. Ieri in giunta abbiamo approvato la manifestazione d’interesse per l’acquisizione di ulteriori 8 beni confiscati dallo Stato sul nostro territorio. Il Comune di Torre Annunziata è al fianco della Procura e degli organi dello Stato per il ripristino della legalità sul nostro territorio”.