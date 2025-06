A cura della Redazione

Sgombeate 4 unità abitative occupate abusivamente da famiglie di Castellammare di Stabia.

Nella giornata di oggi, in esecuzione di decreti di sequestro preventivo emessi dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, per il reato di invasione di terreni o edifici di proprietà pubblica, si è proceduto allo sgombero coatto di quattro unità immobiliari ubicate in Castellammare di Stabia alla via Brin n. 99, di proprietà del Comune stabiese, abusivamente occupate da altrettanti nuclei familiari non legittimati.

Le indagini hanno consentito di accertare che l'occupazione abusiva, priva di qualsiasi titolo legittimante, si protraeva da anni, in un caso dal 2013, negli altri casi dal 2022, e che le relative istanze di regolarizzazione o non risultavano presentate al Comune o erano state rigettate, trattandosi di occupazioni abusive insuscettibili di regolarizzazione.

Lo sgombero si è reso necessario, quale unica modalità idonea a dare concreta ed effettiva esecuzione al sequestro preventivo, sia al fine di far cessare la permanenza del reato di occupazione abusiva, sia al fine di consentire l'assegnazione delle suddette unità immobiliari ai soggetti aventi diritto.

Le operazioni di sgombero, tuttora in corso, sono eseguite dal locale Commissariato della Polizia di Stato, coadiuvato dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Municipale di Castellammare di Stabia.

Allo stato, tutte e quattro le unità immobiliari, oggetto del sequestro preventivo, sono state liberate dai nuclei familiari che le occupavano, per due di esse, già definitivamente sgomberate, si è provveduto a renderle inaccessibili, al fine di impedirne una nuova arbitraria occupazione, mentre per le rimanenti due le operazioni di sgombero degli arredi sono tuttora in corso.

Al termine delle operazioni, gli immobili sgomberati saranno affidati in giudiziale custodia al Comune di Castellammare di Stabia.