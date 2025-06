A cura della Redazione

Stesa lungo corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata: arrestato anche il complice minorenne che partecipò al raid del 9 marzo scorso.

Nella giornata di oggi, mercoledì 11 giugno, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in IPM, emessa dal Gip Tribunale per i minorenni Napoli su richiesta della Procura, a carico di un giovane gravemente indiziato dei delitti di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, esplosioni di colpi di arma da fuoco sulla pubblica via al fine di incutere timore, e danneggiamento di beni privati. Reati commessi in concorso con soggetto maggiorenne e aggravati per aver commesso il fatto ricorrendo al cosiddetto metodo mafioso.

Le modalità operative, le motivazione del gesto e lo spessore criminale degli autori dei delitti hanno consentito agli inquirenti di contestare la citata aggravante, la cui sussistenza ha trovato ampio riscontro nelle risultanze investigative.