Tragedia in mare nel Cilento. Un uomo di 53 anni, Francesco Guidone, ieri pomeriggio ha perso la vita nelle acque antistanti Casa del Conte, una frazione di Montecorice.

L’allarme è stato dato da un gruppo di bagnati che hanno visto il corpo del 53enne galleggiare sull’acqua. Immediatamente l’uomo è stato portato a riva dove alcuni bagnini hanno cercato di rianimarlo in attesa che arrivasse un’ambulanza. Purtroppo il tentativo è stato vano e quando sono giunti sul posto i soccorsi, unitamente agli uomini della Guardia costiera di Agropoli, l’uomo era già privo di vita.

Oscure, al momento, le cause che hanno causato l’annegamento dell’uomo. Il mare in quel tratto era abbastanza mosso e sembra che sulla spiaggia fosse stata issata la bandiera rossa. Non si sa se Guidone abbia avuto un malore oppure sia stato sopraffatto dalle onde, trascinato lontano dalla riva dalle forti correnti.

Francesco Guidone, dipendente Inps e residente a Sarno con moglie e due figli, era nipote di Oscar Guidone, il presidente dell’associazione “Torresi nel Mondo” di Torre Annunziata. A dare la triste notizia lo stesso Oscar sul suo profilo di facebook.

«Non credo di essermi realmente reso conto di ciò che è accaduto – ha scritto -. Lo so, so che non ci sei più, tuttavia caro e amato nipote Francesco non riesco a capacitarmi del fatto che non ti vedrò più! Non sarà facile proseguire questo cammino senza il tuo supporto e il tuo bellissimo sorriso. Ovunque tu sia, sappi però che ti porterò, insieme a Brigitte, sempre nel mio cuore e nella mia mente».

Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla pagina di facebook di Francesco. «Con immenso cordoglio, la Comunità intera si stringe intorno alla famiglia Guidone per la perdita del caro Francesco. Famiglia stimatissima, formata da Uomini che dedicano la loro vita all'Impegno e agli affetti! Una famiglia educata all'onore e alla onestà che ha fatto della dedizione al lavoro un punto di forza! Francesco rispecchiava in pieno tutte queste doti. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze, con profondo Rispetto e infinita Stima».