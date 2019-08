A cura della Redazione

Ancora un incidente stradale a Torre Annunziata. Stanotte intorno alle 3 un’auto si è scontrata con una moto in via Vittorio Veneto, all’altezza della scuola elementare del IV Circolo.

Ad avere la peggio due giovani sullo scooter che sono stati sbalzati dalla sella ed hanno fatto un volo di circa 20 metri.

Sul posto sono giunte due ambulanze di Torre Annunziata e Torre del Greco che hanno trasportato i due feriti rispettivamente all’ospedale di Boscotrecase e al San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il più grave sembra essere il primo, 17 anni, che si sarebbe procurato una doppia frattura, a una vertebra e ad un piede.

Sul luogo anche una pattuglia del Commissariato di polizia che ha effettuato i rilievi del caso. Secondo i primi accertamenti, l’impatto sarebbe avvenuto tra l’auto. che stava svoltando in via Auricchio (la strada di fronte via XXIV Maggio), e la moto che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia, direzione Napoli.