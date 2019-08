A cura della Redazione

Sui Monti Lattari, i carabinieri della Stazione di Gragnano e quelli Forestale di Castellammare di stabia, con la collaborazione dall’alto del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano hanno individuato 3 vaste piantagioni di cannabis indica.

In località “Vallone Fondica” c’erano 466 piante, in località “San Giacomo” 372, infine in località “Monte Megano” 2.327 piante, tutte alte tra i 2 metri ed i 2 metri e mezzo.

Le piante, dopo la campionatura, sono state distrutte.

Continuano le indagini.