Non ce l’ha fatta Gianluca, il ragazzo di 27 anni, che lo scorso 8 aprile fu ferito gravemente a colpi di pisola a Casoria in viale Europa, in un agguato dalla matrice, che, stando alle indagini, potrebbe essere passionale.

L’assassino, Antonio Felli, che si era dato alla fuga nell’immediato, per poi costituirsi qualche giorno dopo l’agguato, era infatti l’ex compagno della fidanzata del giovane ucciso.

Numerosi gli appelli dei genitori per ribadire l’assoluta estraneità del figlio agli ambienti criminali. Gianluca Coppola era incensurato.

Dopo 50 giorni di ricovero, il 27enne è spirato questa mattina al Cardarelli, dove era stato trasportato d’urgenza per le ferite gravissime al torace e al collo.

L’assassino dovrà adesso rispondere di omicidio, con aggravante del metodo mafioso.